Mitschreiben: Quietscheenten-Opernball-Saga geht in die vierte Runde

Kreative Köpfe sind hier gefragt, denn wir wollen gemeinsam mit Ihnen, geschätzte Community, und dem Wiener Autor Lukas Pellmann eine Kurzgeschichte schreiben.

Zum Ablauf: Lukas Pellmann beginnt hier im Forum eine Kurzgeschichte, die Sie nach Ihren Ideen fortsetzen können, indem Sie einen Vorschlag posten. Nutzen Sie dabei die volle Zeichenzahl aus! Jede Woche wird er einen Vorschlag zur Fortsetzung des Kurzgeschichte nominieren und posten. Die Kurzgeschichte wird insgesamt aus fünf Teilen bestehen.

Pellmann selbst bezieht in seinen interaktiven Wien-Krimis die Community über Social-Media-Kanäle mit ein. Leserinnen und Leser konnten in seinen drei als E-Book-Fortsetzungsserie erschienenen Krimis "Mord im Zweiten", "Hängende Spitze" und "Instamord" via Instagram, WhatsApp, Quizduell und Twitter die Handlung beeinflussen. "Mord im Zweiten" erschien im Dezember 2016 auch als Taschenbuchausgabe, im Herbst 2017 wird der vierte interaktive Fall für das Ermittlerduo Rosen & Ritter folgen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fortsetzen der Geschichte!