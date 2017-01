Unglaublich, aber wahr: Mikaela Shiffrin kann heute schon den Sack in Sachen kleines Kristall zumachen. Bei aktuell 110 Punkten Vorsprung würde die US-Amerikanerin schon Anfang Jänner den Slalom-Weltcup sicher haben, wenn sie am Dienstag in Flachau ihren sechsten Saisonslalom gewinnt und Veronika Velez-Zuzulova wie in Maribor ausfällt. Die Slowakin kommt freilich als doppelte Vorjahressiegerin zum "Nightrace".