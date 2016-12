Mutmaßlicher Berlin-Attentäter Anis Amri in Mailand bei Schusswechsel mit Polizei erschossen

Der mutmaßliche Attentäter von Berlin ist am Bahnhof der Stadt Sesto San Giovanni im Großraum Mailand erschossen worden. Anrainer berichteten am Freitag, sie hätten in der Früh mehrere Schüsse gehört, aus dem Fenster geschaut und einen Mann am Boden liegen sehen.

Nach Polizeiangaben hatte der europaweit mit Haftbefehl gesuchte Tunesier Anis Amri bei einer Personenkontrolle auf die Polizisten gefeuert, ehe diese ihn erschossen. Die Beamten hätten versucht, ihn zu reanimieren, berichteten Augenzeugen.

Den tödlichen Schuss auf Amri gab ein 29-jähriger Polizist ab. Innenminister Marco Minniti betonte bei einer Pressekonferenz, sowohl die zuständigen politischen Stellen als auch die Polizei in Deutschland seien umgehend informiert worden. Amri soll am Montag den Lkw-Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin verübt haben. Er war der meistgesuchte Mann in Europa.

