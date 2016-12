Berliner Polizei: "Vermutlich terroristischer Anschlag" auf Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten

Was wir über die Ereignisse am Berliner Weihnachtsmarkt wissen:

Am Montagabend gegen 20 Uhr ist ein Sattelschlepper mit polnischem Kennzeichen mit hoher Geschwindigkeit in die Gasse eines gut besuchten Weihnachtsmarkts gerast.





Zwölf Menschen wurden getötet, 48 Menschen zum Teil schwer verletzt.





Die Berliner Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus, für Deutschlands Innenminister Thomas de Maizière spricht "vieles für einen Anschlag".





Die Polizei verhaftete kurz nach dem Vorfall den mutmaßlichen Fahrer des Lkw, der zu Fuß in Richtung der Siegessäule geflüchtet war. Laut Medienberichten soll er aus Pakistan oder Afghanistan stammen, gesicherte Informationen dazu gibt es aber noch nicht. Ein zweiter Mann wurde tot in der Fahrerkabine aufgefunden, bei ihm soll es sich um einen polnischen Staatsbürger handeln.





Politiker aus der ganzen Welt versichern Deutschland Solidarität.

Der STANDARD berichtet in Form eines Liveberichts über die Ereignisse in Berlin und deren Folgen am Tag danach. (red, 20.12.2016)