User-Ticker: Darts-WM in London, ab 20 Uhr

Die Randerscheinung Darts hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Publikums-Hype entwickelt. Das Timing für die Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace kommt ausgezeichnet: Die meisten Sportarten pausieren um die Weihnachtsfeiertage, einzig König Fußball wird auf der Insel weiterhin gespielt. Die traumhaften Einschaltquoten und die Berichterstattung für den Darts-Sport sind jedoch Grund genug, gemeinsam mit der Community diesen User-Ticker zu bespielen.

Der Österreicher Mensur Suljovic, in der Szene bekannt als "The Gentle" ist bereits vor Ort und ist als Nummer acht gesetzt. Sein Gegner in der ersten Runde heißt Ron Meulenkamp, den es am 21. Dezember zu bewältigen gilt!

Falls ihr euch in den nächsten Wochen wundert, wer euch hier mit Ticker-Updates versorgen wird: morgause, die die STANDARD-Community seit vielen Jahren begleitet, und Uhtred, ein echter Darts-Spezialist, werden in den kommenden Wochen während der Darts-WM das Geschehen im "Ally Pally", kommentieren.

Die Weltmeisterschaft 2017 findet von 15. Dezember bis zum Finaltag am 2. Januar statt.