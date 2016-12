Liveticker: Van der Bellen wird Bundespräsident

Wien – Die Entscheidung ist klarer ausgefallen als erwartet: Schon im vorläufigen Endergebnis hat Alexander Van der Bellen die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl am Sonntag mit 51,7 Prozent gewonnen. Am Montag werden seit 9 Uhr die Wahlkarten ausgezählt. Das Meinungsforschungsinstitut Sora rechnet damit, dass Van der Bellen dann auf 53,3 Prozent der Stimmen kommen wird. FPÖ-Kandidat Norbert Hofer hat seine Niederlage am Sonntagabend bereits eingestanden, er sei "unendlich traurig". (red, 5.12.2016)