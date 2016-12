Liveticker: Alexander Van der Bellen oder Norbert Hofer – wer wird Bundespräsident?

Alexander Van der Bellen oder Norbert Hofer? Am Sonntag schreitet Österreich wieder zur Wahl um das Amt des Bundespräsidenten. DER STANDARD wird live aus der Redaktion, aus der Hofburg und von sonstigen Hotspots berichten. Die Neuerung: Das Innenministerium veröffentlicht erst um 17 Uhr erste Ergebnisse, eine erste Hochrechnung inklusive Wahlkartenprognose gibt es bis circa 17.15 Uhr. Das vorläufige Endergebnis sollte wie üblich gegen 19.30 Uhr vorliegen. Es wird aber noch keine – möglicherweise wahlentscheidenden – Briefwahlstimmen enthalten, diese werden ab Montag ausgezählt. Da diese Auszählung diesmal sehr genau erfolgen wird, könnte bei einem knappen Ausgang das Ergebnis erst am Dienstag bekannt werden. Also: Bleiben Sie dran.