Chat mit USA-Experte und Clinton-Berater Yussi Pick über Präsidentenwahl

Ein monatelanger, erbitterter Wahlkampf um das US-Präsidentschaftsamt ist zu Ende. Die Demokratin Hillary Clinton hat zwar die Umfragen die meiste Zeit über angeführt, die Wahl selbst hat aber der Republikaner Donald Trump vor einer Woche für sich entschieden. Was das für die USA bedeutet und welche Fehler die Clinton-Kampagne gemacht hat, wird Yussi Pick zu erklären versuchen.

Der Politik- und Kampagnenberater war seit Mitte September in Clintons Wahlkampfzentrale in New York tätig und dort unter anderem für den Bereich Wählermobilisierung zuständig. Am Dienstag stellt er sich eine Stunde lang der Diskussion mit den Leserinnen und Lesern von derStandard.at.

Pick studierte Germanistik, Geschichte und politische Kommunikation in Wien und den USA. 2013 wurde er vom US-Magazin "Campaigns and Elections" als erster Österreicher zum "Rising Star" gekürt. Er ist Geschäftsführer der Agentur Pick und Barth und Autor von "Das Echo-Prinzip. Wie Onlinekommunikation die Politik verändert". In seinem Blog USA2016 kommentierte er regelmäßig die US-Wahl. (red, 14.11.2016)