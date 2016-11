Clinton oder Trump: Der STANDARD-Liveticker zur US-Wahl

Der Republikaner Donald Trump will Präsident werden. Die Demokratin Hillary Clinton auch. Entscheiden werden darüber die rund 200 Millionen stimmberechtigten US-Amerikaner am 8. November. Wir werden die Wahl von Dienstag auf Mittwoch mit einem Liveticker begleiten.

Getickert wird am Dienstag von Teresa Eder aus Washington, Elisabeth Oberndorfer aus Los Angeles und aus der STANDARD-Redaktion in Wien. Am Mittwoch zwischen 13 und 14 Uhr ist der Politologe Peter Filzmaier zu Gast im Chat. (red, 7.11.2016)

Lesestoff: