Vor der vierten Runde der Europa League sieht es für Österreichs drei Vertreter folgendermaßen aus: Die Austria liegt in Gruppe E mit fünf Punkten gleichauf mit AS Roma auf Platz zwei und vor Giurgiu (3) und Pilsen (2). Die Gruppe F wird vom KRC Genk (6) angeführt, dahinter lauern Rapid (4), Sassuolo (4) und Athletic Bilbao (3). Am schlechtesten sieht es aktuell für den FC Salzburg in Gruppe I aus, die Bullen sind hinter Schalke (9), Krasnodar (6) und Nizza (3) Letzte mit null Zählern.