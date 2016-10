Das letzte TV-Duell zwischen Clinton und Trump live in der Nacht auf Donnerstag

Die vergangenen Wochen von Donald Trump kann man getrost als besonders turbulent bezeichnen. Der republikanische Kandidat in der US-Präsidentschaftswahl sah sich vor allem Vorwürfen ausgesetzt, er habe Frauen begrapscht, was er selbst zurückwies. Und sogleich zum Gegenangriff überging. Trump wirft der Presse vor, ein Manipulationssystem geschaffen und "die Gedanken der Wähler vergiftet" zu haben. Präsident Barack Obama forderte Trump daraufhin auf, "mit dem Gejammer aufzuhören".

Mittwochabend trifft Trump in einem letzten TV-Duell vor der Wahl auf seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton. Die Debatte beginnt am Donnerstag um 3 Uhr MEZ. DER STANDARD wird das 90-minütige TV-Ereignis mit einem Liveticker begleiten.

Trump hinter Clinton

Aktuell liegt Trump in Umfragen deutlich hinter Clinton. Er will nun in der dritten und letzten TV-Debatte noch einmal versuchen, die Gunst vor allem der unentschlossen Wähler und der Neuwähler zu gewinnen. Clinton selbst muss vor allem Fragen befürchten, die sich auf die Nutzung eines privaten E-Mail-Servers in ihrer Funktion als Außenministerin beziehen. (red, 19.10.2016)