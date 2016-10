Mission ExoMars: Roboter im Landeanflug auf den Mars

Die europäisch-russische Mission ExoMars erreicht in der kommenden Stunde ihren vorläufigen Höhepunkt: Um 16:42 soll der Testlander Schiaparelli in die Marsatmosphäre eintreten und nur knapp sechs Minuten später auf der Oberfläche des Roten Planeten landen.

Zeitgleich mit der spektakulären Landung findet aber noch ein zweites heikles Manöver statt: Die ExoMars-Sonde Trace Gas Orbiter (TGO) schwenkt in eine elliptische Umlaufbahn um den Mars ein.

Wir berichten über alle Entwicklungen live vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und aus der Redaktion in Wien. Einen Blick in die Zentrale in Darmstadt gibt es in diesem Livestream. (red, 19.10.2016)

