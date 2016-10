US-Wahl: Das zweite TV-Duell zwischen Trump und Clinton live

Im US-Präsidentschaftswahlkampf bricht der letzte Kampagnenmonat an. Nach ihrem Punktesieg im ersten Fernsehduell tritt die Demokratin Hillary Clinton am Sonntag zum zweiten Mal gegen den Republikaner Trump an. Umfragen zufolge die Ex-Außenministerin mit ihrem soliden Auftritt im ersten TV-Duell Anfang Oktober punkten können.

Der Republikaner Donald Trump hingegen geriet in den vergangenen Tagen zunehmend in die Defensive. Nach Enthüllungen über die bisher unveröffentlichten Steuererklärungen des Milliardärs wurden sexistische und vulgäre Äußerungen Trumps aus dem Jahr 2005 öffentlich.

Mit Spannung wird also jetzt darauf gewartet, wie Trump das Ruder im nächsten TV-Duell herumreißen will. Die Diskussion findet in der Washington University in St. Louis statt. Das Format ist ein "Town meeting", bei dem die Hälfte aller Fragen von Bürgern und Bürgerinnen gestellt werden. Über die Fragen kann auch vorab online abgestimmt werden. derStandard.at tickert das 90-minütige Duell live ab drei Uhr nachts vom public viewing aus den USA und aus der Redaktion in Wien. (red, 9.10.2016)