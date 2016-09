Achter Tag im Prozess um Amokfahrer in Graz: Urteil erwartet

Am Donnerstag steht der achte Verhandlungstag in Sachen Amokfahrt in Graz ins Haus. Es wird mit einer Entscheidung der acht Geschworenen gerechnet.

In dem Prozess am Grazer Straflandesgericht wird dem 27 Jahre alten Alen R. zur Last gelegt, drei Menschen getötet und dutzende weitere verletzt zu haben. Die Geschworenen werden darüber zu befinden haben, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Juni 2015 zurechnungsfähig war.

Wir beginnen mit dem Ticker um 9 Uhr.

