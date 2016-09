Zweiter Tag im Prozess um Grazer Amokfahrer

Am Mittwoch wird im Grazer Straflandesgericht der Prozess gegen Alen R. fortgesetzt. Er soll im Juni vorigen Jahres bei seiner Amokfahrt durch die Innenstadt drei Menschen getötet und viele verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft brachte einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher ein.

Im Vergleich zum vorgespielten Video der Einvernahme am Tag nach der Tat wirkte Alen R. am ersten Prozesstag wesentlich gedämpfter, er sprach mit hoher, leiser Stimme. Seine Anwältin brachte die vielen Tabletten ins Spiel, die er angeblich wegen seiner Rückenschmerzen nehmen muss. Bereits im Juli 2015 schrieb er, er sei eher für die Krankenanstalt geeignet als für das Gefängnis. Derzeit wird er in der Grazer Nervenklinik Sigmund Freud verwahrt.

Am Vormittag sind die ersten Gutachter – Gerichtsmediziner, Verkehrssachverständiger, Toxikologe – am Wort, am Nachmittag sollen weitere Zeugen gehört werden.

DER STANDARD berichtet live aus Graz.

