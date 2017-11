Welches Astrid-Lindgren-Buch ist Ihnen das Liebste?

Der Beliebtheit unseres regelmäßigen Formats mit der Frage "Was haben Sie in den letzten Wochen gelesen?" wollen wir Rechnung tragen! Deswegen soll Literatur nicht nur alle zwei Wochen ein Thema im Forum sein: In unserem Forum+ haben Sie, verehrte Userinnen und User, wann immer es Ihnen beliebt, die Möglichkeit, sämtliche Aspekte, mit denen sich Literaturliebhaber beschäftigen, diskutieren zu können.

Neben Anya Antonius postet hier auch Monika Reitprecht. Sie ist Bibliothekarin und bespielt die Social-Media-Kanäle der Büchereien Wien auf Twitter @buechereiwien und Facebook.