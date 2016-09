Beginn des Prozesses gegen Grazer Amokfahrer

Im Grazer Straflandesgericht beginnt am Dienstag der Prozess gegen Alen R., der im Vorjahr bei seiner Amokfahrt durch die Grazer Innenstadt drei Menschen getötet und zahlreiche Personen zum Teil schwer verletzt hat. Da er als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, gibt es nur einen Antrag auf Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Der 27-Jährige war am 20. Juni 2015 mit einem Geländewagen unter anderem durch die Fußgängerzone in der Herrengasse gerast.

DER STANDARD berichtet live aus Graz.