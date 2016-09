Wien: Die Leopoldstadt wiederholt ihre Bezirksvertretungswahl

Wien – Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Wahlkarten gab es nicht nur bei der Bundespräsidentenwahl, auch die Bezirksvertretungswahl in Wien-Leopoldstadt vom Oktober 2015 muss aus diesem Grund wiederholt werden. Der Verfassungsgerichtshof hob das Ergebnis auf, nachdem bei der ersten Auszählung durch die Bezirkswahlbehörde um 82 Stimmzettel weniger als abgegebene Wahlkarten gezählt worden waren, eine zweite Zählung der Stadtwahlbehörde aber 23 Stimmzettel mehr ergab als Wahlkarten eingegangen waren.

Dass nicht einmal zwei Dutzend Stimmen für die Aufhebung reichten, liegt auch daran, dass die Grünen auf dem zweiten und der FPÖ auf dem dritten Platz lediglich 21 Stimmen trennten. Kurz vor der Wahl kam es auch in der Leopoldstadt zu Problemen mit der Verklebung der Wahlkarten. Wegen der kurzen Zeitspanne zwischen Auftauchen der schadhaften Kuverts und dem Wahltermin verzichtete die städtische Wahlbehörde aber auf eine Verschiebung. Die betroffenen Wahlkarten wurden ausgetauscht.

Das Ergebnis des ursprünglichen Wahlgangs am 11. Oktober 2015 (in Klammern prozentuelle Veränderung gegenüber 2005):

SPÖ: 38,64 Prozent (24 Mandate; minus 3,65 Prozent)

Grüne: 22,15 Prozent (14 Mandate; plus 1,37 Prozent)

FPÖ: 22,10 Prozent (14 Mandate; plus 1,10 Prozent)

ÖVP: 7,08 Prozent (4 Mandate; minus 4,03 Prozent)

Neos: 5,68 Prozent (3 Mandate; nicht angetreten)

Andas: 2,77 Prozent (1 Mandat; nicht angetreten)

WWW: 0,24 Prozent (nicht angetreten)

EUaus: 0,35 Prozent (nicht angetreten)

GfW: 0,85 Prozent (nicht angetreten)

PdA: 0,12 Prozent (nicht angetreten)

Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr, eine erste Hochrechnung werden ORF und Sora um 19.00 Uhr vorlegen, mit ersten Auszählungsergebnissen ist nach 19.30 Uhr zu rechnen. Das vorläufige Ergebnis am Wahlabend enthält noch nicht die Briefwahlstimmen, diese werden erst am Montag ausgezählt. DER STANDARD tickert am Wahlsonntag aus der Redaktion und von Schauplätzen im Bezirk. (red, 16.9.2016)