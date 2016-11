Welche Erfahrungen haben Sie als Pendler gemacht?

Öffentliche Verkehrsmittel, kurz Öffis, gehören zum täglichen Leben. Wie kommt man möglichst schnell und bequem von A nach B? Diese Frage beschäftigt Städter genauso wie Menschen, die am Land leben. Ob nun alltägliche Situationen in den Öffis, skurrile Erfahrungen mit Fahrgästen oder Erlebnisse mit den Mitarbeitern der öffentlichen Verkehrsbetriebe bis hin zu grundsätzlichen, strukturellen Herausforderungen – in diesem Ticker hat alles Platz, was Öffis betrifft.