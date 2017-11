Verkehrspolitik: Was erwarten Sie sich von der neuen Regierung?

Mobilität gehört zum täglichen Leben. Wie kommt man von A nach B? Ob nun zur Arbeit, nach Hause, zu sportlichen Aktivitäten oder diversen Freizeitgestaltungen – räumliche Distanzen müssen täglich zurückgelegt werden. Dieses Forum+ widmet sich nicht nur skurrilen Erfahrungen in den Öffis, sondern befasst sich auch mit Herausforderungen für Pendler, Verkehrsplanungsthemen und grundsätzliche, strukturelle Herausforderungen in Bezug auf Mobilität.

Tadej Brezina, Forscher am Institut für Verkehrswissenschaften an der TU Wien, und Fabian Dorner, Universitätsassistent im Fachbereich für Verkehrssystemplanung an der TU Wien, posten hier mit.