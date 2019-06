AUA-Chef jetzt im Livetalk mit Klimaaktivistin: Ist Fliegen eine Sünde?

Der Monat ist noch nicht vorbei, doch laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) steht schon fest, dass wir in Österreich gerade den wärmsten Juni seit Beginn der Aufzeichnungen 1767 erleben. Und wenn das noch nicht überzeugt: Ein Blick in die ausführlichen Klimatabellen der ZAMG zeigt, dass das Klima in Österreich zusehends wärmer wird.

Verantwortlich dafür ist der Mensch. Während die Fakten seit langem bekannt sind, scheint sich in der öffentlichen Debatte etwas zu verändern. Klimaaktivisten haben Aufwind, die Fridays-for-Future-Bewegung mobilisiert jede Woche europaweit zehntausende Menschen für Klimaproteste.

In den Blickpunkt der Debatten ist auch die Airline-Industrie gerückt. Fliegen trägt zwar weniger zum Klimawandel bei als andere Industriezweige – die Emissionen der zivilen Luftfahrt machen nach Schätzungen von Experten um die drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Doch die Zahl der Flüge steigt rasant. Seit den 1970er-Jahren hat sich die Zahl der Flugpassagiere alle 15 Jahre verdoppelt.

Und weil Fliegen für immer mehr Menschen erschwinglich wird, dürfte dieser Trend anhalten. Flughäfen wie jener in Wien-Schwechat treiben zudem den Ausbau ihrer Infrastruktur voran.

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste

Doch wohin führt das? Ist Fliegen wegen der klimaschädlichen Auswirkungen eigentlich schon ein Verbrechen, oder sind die Warnungen von Klimaaktivisten übertrieben? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "DER STANDARD diskutiert" sprechen.

Zu Gast im Studio ist AUA-Chef Alexis von Hoensbroech. Mit dabei ist die Klimaaktivistin Mira Kapfinger vom Netzwerk Stay Grounded. Der Livestream startet am Montag um 19 Uhr – seien Sie live dabei!

Wie immer, wenn der STANDARD diskutiert, gestalten Sie unsere Live-Sendung mit. Wie denken Sie über das Thema, haben Sie beim Fliegen ein schlechtes Gewissen, oder ist das übertriebener Alarmismus? Haben Sie Fragen an den Airline-Chef von Hoensbroech kurz vor Ihrem Urlaub? Posten Sie Ihre Fragen und Anregungen hier im Forum vor der Debatte oder währenddessen. Die spannendsten Postings werden wir diskutieren.

Kommt bald das elektrische Flugzeug?

Die Airline-Industrie beginnt bereits gegenzusteuern. Die AUA etwa investiert nach eigenen Angaben in modernere und klimafreundlichere Flieger, feilt an Strategien, um weniger Kerosin zu verbrauchen, und bei der Buchung von Tickets bietet die AUA Fluggästen an, durch einen freiwilligen Kompensationsbeitrag Klimaschutzprojekte zu unterstützen. Aber kann das ausreichen? Was ist noch notwendig – wie denken unsere Gäste über die dritte Piste, und kommt bald das elektrisch betriebene Flugzeug? Auch darüber wollen wir diskutieren, live am Montag ab 19 Uhr. Schalten Sie ein! Moderation: András Szigetvari (red, 23.6.2019)