Die Chance lebt, die Aussichten sind aber alles andere als rosig: Nach der 1:3-Niederlage gegen Dänemark am Donnerstag wäre ein Aufstieg von Österreichs U21-Fußball-Nationalteam ins EM-Halbfinale eine faustdicke Überraschung. Mit Deutschland geht es am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) in Udine nicht nur gegen den Titelverteidiger, sondern das bisher beste Team des Turniers.