U21-EM: Serbien – Österreich, Mo., 18.30 Uhr

Für Österreichs U21-Fußball-Nationalteam startet am Montag (18.30 Uhr/live ORF 1) das Abenteuer EM-Premiere. Die erste Hürde in Triest ist mit Serbien sehr hoch. Real-Madrid-Star Luka Jovic sticht dabei heraus, die ÖFB-Kicker wollen aber nicht in Ehrfurcht erstarren und peilen eine Überraschung an. "Wir sind ein ganz gefährlicher Außenseiter", sagte Teamchef Werner Gregoritsch.

Das wurde durch den 3:1-Testsieg gegen Mitfavorit Frankreich am Dienstag in Hartberg unterstrichen. "Wir haben eine gute Mannschaft und wollen etwas Besonderes erreichen und die Menschen in Österreich begeistern", verlautete Gregoritsch. Vom Duell mit "Les Bleus" gilt es, das Positive mitzunehmen. Da führte neben einer starken Defensive auch ein gutes Umschaltspiel zum Erfolg.

"Nicht den Autobus ins Tor stellen"

"Wir werden nicht den Autobus ins Tor stellen und wie das Kaninchen vor der Schlange warten. Es wäre auch eine Vergewaltigung von Spielern wie Wolf, Honsak oder Schlager, wenn sie nur Defensivarbeit leisten müssten", meinte Gregoritsch. Die Schnelligkeit der Offensivkräfte soll ausgenützt werden. "Wir können ihnen sehr wohl viele Schmerzen bereiten", ist sich der mit 61 Jahren älteste Trainer der EM sicher.





Mögliche Aufstellungen:

Serbien – Österreich (Montag, 18.30 Uhr/live ORF 1)

Triest, Stadio Nereo Rocco, SR Andreas Ekberg/SWE

Österreich: A. Schlager – Ingolitsch, Lienhart, Posch, Ullmann – Danso, X. Schlager – Horvath, Wolf, Honsak – Kalajdzic

Ersatz: Pentz – Friedl, Gluhakovic, Karic, Maresic, Balic, C. Baumgartner, Ljubic, D. Ljubicic, Grbic, Kvasina

Serbien: Radunovic – Gajic, Milenkovic, Jovanovic, Bogosavac – Lukic, Masovic – Zivkovic, Pantic, Radonjic – Jovic

Ersatz: Rosic/Ostojic – Babic, Markovic, Terzic, Adzic, Racic, Randjelovic, Joveljic, Lutovac, Saponjic, Zlatanovic

2. Gruppe-B-Spiel am Montag (21.00 Uhr) in Udine: Deutschland – Dänemark