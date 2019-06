Grüne im Hoch: Wie lässt sich eine erneute Bruchlandung verhindern?

Das Selbstvertrauen ist wieder voll da, so viel ist sicher. "Das war das größte Comeback seit Lazarus", sagt Parteichef Werner Kogler über das Ergebnis seiner Grünen bei der EU-Wahl. Und tatsächlich hätten es vor einigen Monaten nur wenige für möglich gehalten, dass die Grünen, die bei der Nationalratswahl 2017 krachend gescheitert waren, nun bei der Wahl zum Europaparlament mehr als 14 Prozent der Stimmen holen und damit deutlich vor den Neos und nur knapp hinter der FPÖ landen würden.

Für die Grünen scheint es aber auch sonst gut zu laufen in Europa. In Deutschland sehen Umfragen die Partei erstmals auf Platz eins – ein grüner Kanzler oder eine grüne Kanzlerin scheint in Reichweite.

Aber wie nachhaltig ist dieser Erfolgslauf? Welche Fehler aus der Vergangenheit darf die Ökopartei nicht wiederholen, und haben die Grünen ihre Lektion gelernt? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "DER STANDARD diskutiert" sprechen. Mit im Studio sind die prominente ehemalige Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer, die vor ihrem Comeback in der Bewegung steht, und die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Start des Video-Livestreams ist am Mittwoch um 17 Uhr.

Wie immer, wenn DER STANDARD diskutiert, gilt, dass Sie unsere Sendung gestalten können! Stellen Sie Ihre Fragen an die Gäste hier im Forum, schreiben Sie uns, wie Sie die Zukunft der Grünen sehen. Die spannendsten Beiträge werden wir live diskutieren. Fragen stellen können Sie aber in bewährter Form auch während der Sendung.

Zu diskutieren gibt es genug. Ganz entscheidend wird sein, wer Spitzenkandidat bei der Partei wird. Aber nicht ganz klar ist auch, auf welche Themen die Grünen setzen sollen: Klima, Gendern, Hilfe für Flüchtlinge?

Schließlich drohen die Grünen neuerlich in eine strategische Falle zu laufen, in Deutschland wie in Österreich. Die Partei machte in Österreich mit ihren radikalen Forderungen beim Thema Umweltschutz und ihrer liberalen Haltung in Einwanderungsfragen auf sich aufmerksam. Je größer die Partei aber wurde, desto vorsichtiger und langweiliger klangen Positionen und Forderungen – eine Fünfprozentpartei kann anders sprechen als eine 20-Prozent-Bewegung.

Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? Sollen die Grünen in Deutschland wirklich die Kanzlerschaft anstreben? Über all das wollen wir am Mittwoch sprechen, live ab 17 Uhr. (red, 11.6.2019)