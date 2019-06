Tag 99 im Buwog-Prozess und kein Ende absehbar

Wien – Am Mittwoch und Donnerstag geht der Buwog-Prozess weiter. Vor Pfingsten hat die als Zeugin befragte ehemalige Mitarbeiterin der Immofinanz, die für die Bundeswohnungs-Privatisierung zuständig war, hat in wesentlichen Punkten dem davor einvernommenen Zeugen, ihrem Pendant bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ), widersprochen.

Während dieser angab, die Vorgaben zur Preisfindung des Konsortiums in der zweiten Runde seien von ihr gekommen, sagte sie aus, die Preisfindung sei von der RLB OÖ gemacht worden.

Dies ist deswegen wesentlich, weil in der zweiten Runde der Preis des Österreich-Konsortiums, bestehend aus Immofinanz, RLB OÖ und anderen, bei 961 Mio. Euro lag und damit knapp über dem Anbotspreis der rivalisierenden CA Immo von 960 Mio. Euro. Diese hatte in der ersten Runde eine Finanzierungsgarantie der Bank Austria von bis zu 960 Mio. Euro vorgelegt. Diese Insiderinfo fand via Walter Meischberger und Peter Hochegger den Weg zum damaligen Immofinanz-Chef Karl Petrikovics. Laut Petrikovics gab er die Info an den damaligen RLB OÖ-Banker Georg Starzer weiter – Starzer widerspricht dem aber. Beide sitzen nun im Buwog-Prozess mit auf der Anklagebank.

Der Prozess selbst nähert sich nun dem 100. Verhandlungstag. Der dürfte am Donnerstag stattfinden. Ein Ende in diesem Mega-Verfahren ist nicht abzusehen. Zum Vergleich: Im BAWAG-Prozess, ebenfalls ein großes Verfahren, wurde am 4. Juli 2008, das war der 117. Verhandlungstag, das Urteil gesprochen. Renate Graber berichtet ab 9:30 live. (APA, red, 11.6.2019)