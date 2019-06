EM-Quali: Nordmazedonien vs. Österreich, Mo. 20.45 Uhr

Das nächste Spiel für das Team von Franco Foda steht auf dem Programm. Österreich trifft am Montag (20.45 Uhr Live ORF 1) auf Nordmazedonien. Mit einem Sieg könnte man an den Gastgebern vorbeiziehen und sich wieder den Qualifikationsplätzen annähern. Nach dem Erfolg gegen Slowenien herrscht immerhin vorsichtige Euphorie. Obwohl man beim 1:0-Erfolg nicht immer überzeugte, brachten die drei Punkte Österreich wieder in die Spur.

