Montag ab 21:45 Uhr: Der Ubisoft-Event auf der E3 im Liveticker

Der französische Publishing-Riese Ubisoft hat sich auch heuer einen Auftritt (Montag, 10. Juni, 22 Uhr) im Rahmen der E3 nicht nehmen lassen. Und er dürfte einiges an frischen Einblicken in in Arbeit befindliche Titel und an neuer Gameskost im Gepäck haben.

Da wäre etwa Beyond Good & Evil 2, die vor zwei Jahren vorgestellte und von Fans schon lange erwartete Fortsetzung des Action-Adventures, dessen ursprünglich ohnehin schon großer Umfang noch einmal deutlich wachsen soll. Ebenfalls am Programm stehen dürfte wohl Skull & Bones, das vielversprechende Seeschlachten-Game, von dem man sich wohl auch E-Sports-Potenzial ausrechnet. Und dann gibt es wohl auch ein paar neue Eindrücke vom kürzlich vorgestellten Ghost Recon Breakpoint.

Was es sonst noch zu sehen gibt? Ubisoft hat sich recht gut in Geheimhaltung geübt, gerüchteweise stehen zumindest drei oder vier große Neuankündigungen an. Einen neuen Teil für die Hauptreihe von Assassin's Creed werden wir aber nicht sehen, denn hier wurde bereits im Vorfeld angekündigt, dass die Serie bei der diesjährigen E3 pausiert.

