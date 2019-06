Wir tickern den Wiener Life Ball 2019 live

Seit 1992 wird am Life Ball in Wien für HIV-Infizierte und Aids-Kranke gesammelt. Im Laufe der Jahre schwang sich die österreichische Benefizveranstaltung zur größten ihrer Art in ganz Europa auf. Damit soll im kommenden Jahr Schluss sein, verkündete Organisator Gery Keszler. Die Stadt Wien will aber nicht aufgeben, der Bürgermeister zeigt sich gesprächsbereit.

Ob es 2020 zu einer Fortsetzung des prominent besetzten Balls im Wiener Rathaus kommen wird, ist noch offen. Fest steht aber, dass es 2019 noch einen Liveticker geben wird. Ab 20:15 begleiten wir Sie durch die Ballnacht und freuen uns auf einen lustigen, nachdenklichen, wehmütigen aber vor allem schrillen Abend mit Ihnen.

