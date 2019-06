Paris-Halbfinali live: Federer vs. Nadal und Djokovic vs. Thiem, Fr., ab 12.50 Uhr

Die nach der Weltrangliste besten vier Tennisspieler der Gegenwart haben sich durchgesetzt, also bestreiten der Spanier Rafael Nadal (2) und der Schweizer Roger Federer (3) sowie der Serbe Novak Djokovic (1) und Dominic Thiem (4) am Freitag – sofern sich das Wetter nicht als Spielverderber erweist (Regen und Sturm werden prognostiziert) – die Semifinali der French Open in Paris. Diesen Augenschmaus zum Zungeschnalzen lassen wir uns natürlich nicht entgehen.

Legendenduell

Den Anfang machen die Altmeister ab 12:50 Uhr, die sich zum insgesamt 39. Mal gegenüber stehen. Im Head-to-Head liegt Federer gegen den elffachen Roland-Garros-Sieger 15:23 zurück. Von 15 Partien auf Sand hat Nadal nicht weniger als 13 gegen den Schweizer gewonnen.

Im Anschluss steigt das Duell zwischen dem Zverev- und dem Chatschanow-Bezwinger. Im Vergleich mit Thiem führt Djokovic 6:2. Während der Serbe im laufenden Turnier noch keinen Satz abgegeben hat, musste der Niederösterreicher in den Runden eins bis drei (gegen Paul, Bublik, Cuevas) jeweils über vier Sätze gehen, hat sich seitdem aber ordentlich gesteigert und sowohl Monfils (FRA) als auch Chatschanow (RUS) in drei Sätzen eliminiert.

