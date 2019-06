EM-Quali: Österreich – Slowenien, Fr. 20:45

Österreichs Fußball-Nationalteam der Herren steht am Freitag im dritten Spiel der EM-Qualifikation gegen Slowenien bereits unter Druck. Nach zwei Auftaktniederlagen gegen Polen (0:1) und in Israel (2:4) will die Elf von Teamchef Franco Foda anschreiben und einen Heimsieg einfahren. Ankick in Klagenfurt ist um 20:45 Uhr.

Gutes Omen

Das Wörthersee-Stadion wird zwar auch einige Gästefans aus dem Nachbarland anlocken, erwies sich aber zuletzt als guter Boden für das ÖFB-Team. Die vergangenen drei Partien an diesem Ort haben die Österreicher allesamt gewonnen, zuletzt im März des Vorjahres mit 3:0 gegen den Freitag-Gegner Slowenien und im darauffolgenden Juni mit 2:1 gegen Deutschland.

