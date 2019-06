961 Millionen Euro – das Rätsel um den geringen Preisabstand beim Buwog-Kauf

Wien – Am 98. Prozesstag wird es wieder Zahlen regnen. Als Zeugin geladen ist jene frühere Immofinanz-Managerin P., die in dem Immobilienkonzern für den Buwog-Ankaufsprozess zuständig war – unter Vorstandschef Karl Petrikovics. Im Prozess geht es gerade um die Bewertungsfragen – wie kam das Österreich-Konsortium zu den Preisen, die es für die Bundeswohnungsgesellschaften geboten hat. Vor allem dreht es sich ums zweite und letzte Angebot, aus dem das Konsortium mit rund 961 Millionen Euro als Sieger hervorgegangen war und mit dem sie die CA Immo um eine Million Euro geschlagen hatte.

Die Anklage geht ja davon aus, der Tipp, die CA Immo habe 960 Millionen geboten, sei via Finanzminister Karl-Heinz Grasser und Lobbyisten Walter Meischberger und Peter Hochegger ans Konsortium gelangt – was Grasser und Meischberger bestreiten. Letzterer sagt, die Zahl von Jörg Haider erfahren zu haben.

Konsortium hätte mehr bieten können

Am Dienstag hatte der in der RLB Oberösterreich (führte das Österreich-Konsortium) für diese Fragen zuständige Manager dazu ausgesagt – und er hat immer wieder darauf verwiesen, dass ihm Frau P. von der Immofinanz die wichtigsten Zahlen vorgegeben habe. Sie habe bestimmt, dass aufs erste Angebot (nach dem die CA Immo führte) 20 Prozent aufzuschlagen seien. Er selbst habe dann nach Abstimmung mit den übrigen Konsortialmitgliedern quasi nur noch die Zahlen errechnet und eingesetzt. Der Zeuge gab zudem an, ein Pouvoir von 980 Millionen Euro gehabt zu haben.

Das Gespenst Schloss

Sehr widersprüchlich fiel seine Befragung zum "Schloss-Thema" aus. Peter Hochegger sagt ja aus, er habe sein Honorar fürs Weitergeben des Tipps verlangt und die RLB OÖ habe ihm von sich aus quasi als Honorarersatz für seine Beratung das Schloss Leopoldstein angeboten, das der RLB OÖ seit dem Buwog-Deal gehörte. Der Zeuge gab dagegen an, Hochegger habe ihn auf das Schloss angesprochen, eine Verquickung mit der Honorarfrage sei "absurd".

Heute geht es um 9.30 Uhr weiter, Renate Graber berichtet live. (gra, 7.6.2019)