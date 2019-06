Jetzt im Livetalk: Wozu brauchen wir noch die Sozialdemokratie?

Es ist ein beispielloses historisches Desaster: Die SPD ist in Deutschland bei der Wahl zum Europaparlament auf 15,8 Prozent abgestürzt und damit hinter CDU/CSU und Grüne zurückgefallen. In aktuellen bundesweiten Umfragen sieht es noch schlimmer aus für die Genossen. Da liegt die SPD nur noch knapp über zehn Prozent und fast gleichauf mit der rechtsnationalen AfD. Und auch wenn es in einigen Ländern besser läuft – in Spanien etwa feierte die Bewegung zuletzt Erfolge –, kämpft die Sozialdemokratie bereits in vielen Ländern gegen die politische Bedeutungslosigkeit.

In Frankreich hat der Kandidat der Parti Socialiste im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf gerade einmal sechs Prozent der Stimmen geholt, die Sozialisten spielen in Frankreich keine Rolle mehr. Und in Österreich traut der SPÖ derzeit niemand einen Sprung nach vorne zu.



Ist die Zeit der Sozialdemokratie als Volkspartei zu Ende, hat sich die Bewegung überholt oder könnte sie nochmals zu neuer Kraft gelangen? Darum geht es in einer neuen Ausgabe von "DER STANDARD diskutiert". Zu Gast im Studio am Donnerstag ab 17.30 Uhr beim Livetalk sind der ehemalige Neos-Chef Matthias Strolz und der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler von der SPÖ.

Wie immer, wenn der STANDARD diskutiert, können Sie die Sendung mitgestalten. Sagen Sie uns, wie Sie über das Thema denken. Haben SPÖ, SPD und Co noch eine Zukunft? Posten Sie Ihre Gedanken hier im Forum, stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste vor der Sendung und live während der Debatte. Die spannendsten Beiträge diskutieren wir in der Sendung.



Strolz hat in seiner aktiven Zeit wieder und wieder vom "Todeskampf" der traditionellen Parteien gesprochen. Das Charisma einzelner Politiker wie Christan Kern könne das Ende vielleicht noch etwas hinauszögern, doch die Umwälzungen seien unaufhaltsam. Besonders jungen Menschen biete die Sozialdemokratie nichts mehr an außer Klientelismus und Parteibuchwirtschaft.

Babler gilt als Kritiker in den Reihen der SPÖ, er fordert eine "Re-Ideologisierung" der Partei. Nur, wie kann diese aussehen?

In Deutschland hat der Chef der Jungen Sozialisten, Kevin Kühnert, zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil er von der Kollektivierung deutscher Unternehmer wie BMW sprach. Kann das der Weg für die Sozialdemokratie in die Zukunft sein, oder ist das ein sozialistischer Retrokurs? Auch darüber wollen wir live diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 5.6.2019)