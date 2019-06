Viertelfinale: Thiem – Chatschanow, Mi., zweite Partie nach 14 Uhr

Dominic Thiem ist voll auf Kurs bei den French Open. Mit seinem Viertelfinal-Einzug hat Österreichs Nummer eins bereits 415.000 Euro Preisgeld (brutto) sowie 360 Zähler fix. Am Mittwoch trifft er nun auf Karen Chatschanow (RUS-10).

Der Russe besiegte den Argentinier Juan Martin del Potro am Montagabend 7:5,6:3,3:6,6:3. Gegen den als Nummer zehn gesetzten Chatschanow hat Thiem im bisher einzigen Duell im Vorjahr im Halbfinale des Hallen-Masters von Paris in zwei Sätzen verloren. Der 23-Jährige steht erstmals in einem Major-Viertelfinale.

