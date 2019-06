Die Regierung Bierlein I ist angelobt

Wien – Seit 11:12 hat Österreich eine neue Regierung – die erste mit einer Bundeskanzlerin an der Spitze. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Regierung von Brigitte Bierlein angelobt. Und im Angeloben hat er inzwischen Routine.

In den vergangenen zweieinhalb Wochen war es nämlich Schlag auf Schlag gegangen: Am 17. Mai wurde das Ibiza-Video, mit dem die FPÖ-Spitze bloßgestellt wurde, bekannt. Am 18. Mai gab Bundeskanzler Sebastian Kurz bekannt, dass er Neuwahlen anstrebe. Da sich die FPÖ ihren Innenminister Herbert Kickl nicht aus der Regierung herausschießen lassen wollte, zog sie vor zwei Wochen alle ihre Minister aus der Regierung ab. Kurz setzte darauf Beamte in den frei gewordenen Ressorts als Übergangsminister ein.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gelobte diese Regierung am 22. Mai an. Nachdem die ÖVP bei der EU-Wahl am 26. Mai große Gewinne verbuchen konnte, beschloss die SPÖ noch am selben Abend, die Regierung Kurz am nächsten Tag gemeinsam mit den Stimmen der Freiheitlichen zu stürzen. Wieder einen Tag später, am 28. Mai, gelobte der Bundespräsident Hartwig Löger, den Finanzminister und Vizekanzler des Kabinetts Kurz II, als Übergangskanzler an. Am 30. Mai schließlich präsentierte Van der Bellen die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, als Kanzlerin seines Vertrauens.

Sie stellte in den vergangenen Tagen ihre Regierungsmannschaft – fein austariert mit Spitzenbeamten mit ÖVP- und solchen mit SPÖ-Nähe – zusammen. Am Montag um 11 Uhr ist Angelobung, die dritte in zwei Wochen. (cs, 3.6.2019)