Dominic Thiem hat die zweite Grand-Slam-Woche in Paris erreicht. Bei elf seiner bisher 22 Major-Turniere hat der 25-jährige Niederösterreicher zumindest das Achtelfinale erreicht. Am Montag geht es gegen Gael Monfils um sein viertes Viertelfinale en suite in Paris. Die Aufgabe dürfte gegen einen in guter Form befindlichen Franzosen nicht einfach werden.