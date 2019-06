Letzte Chance für Rapid, die verkorkste Saison noch zu retten. Nach der 1:2-Niederlage vor eigenem Publikum im Playoff-Hinspiel am Donnerstag müssen die Hütteldorfer heute in Graz den Turnaround schaffen, um noch das Ticket für den letzten Platz in der Europa-League-Qualifikation zu lösen.