Liveticker: Thiem vs. Cuevas, Sa., 3. Match nach 11 Uhr

Die ersten zwei Hürden bei seinem 22. Grand-Slam-Turnier hat Dominic Thiem gemeistert, Am Samstag geht es für den Niederösterreicher nach zwei Vier-Satz-Siegen über Tommy Paul (USA) bzw. Alexander Bublik (KAZ) um den Achtelfinaleinzug in Paris. Und mit Pablo Cuevas aus Uruguay wartet eine nicht einfache Aufgabe auf die Nummer vier der Tenniswelt. Die 33-jährige Nummer 47 der Weltrangliste hat in Estoril das Finale, in Cordoba und Rio jeweils das Semifinale erreicht, in Buenos Aires ist er im Viertelfinale mit 6:4, 4:6, 3:6 an Thiem gescheitert. Im Head-to-Head steht es aus Sicht von Thiem 3:2.

Das Match findet als dritte Partie nach 11 Uhr auf dem Court Suzanne Lenglen statt.

