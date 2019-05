Verfassungsgerichtshofspräsidentin Brigitte Bierlein als Übergangskanzlerin kolportiert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Donnerstag um 15 Uhr eine Erklärung in der Kanzlerfrage abgeben. Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer berichtete am Donnerstag nach einem Gespräch mit Van der Bellen: "Man hat sich auf einen Namen verständigt."

Nicht nur Hofer, sondern auch Sebastian Kurz (ÖVP) und Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) nannten nach ihren Gesprächen in der Präsidentschaftskanzlei keine Namen. Es sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es reihum. Dem Vernehmen nach sollten die Parteichefs der Neos und von Jetzt nicht mehr in die Präsidentschaftskanzlei kommen; hier war von einem telefonischen Kontakt die Rede. Zumindest jenes mit Neos-Obfrau Beate Meinl-Reisinger soll schon stattgefunden haben.

Rendi-Wagner hatte zuvor von der Fortsetzung konstruktiver Gespräche mit Van der Bellen gesprochen. "Mein Gefühl: Wir sind in der Zielgeraden." Sie gehe von einer Präsentation "in den nächsten Tagen oder Stunden" aus.

Noch kein neues Kabinett

Laut Hofer handelt es sich bei dem potenziellen Übergangskanzler um eine nicht unbekannte Person, wenn auch einer breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht bekannt. Das weitere Kabinett soll dem Vernehmen nach noch nicht präsentiert werden. Nach Hofers Interpretation soll hier wohl der neue Regierungschef bzw. die neue Regierungschefin bereits mitreden können.

Eine Angelobung des neuen Bundeskanzlers bzw. der neuen Bundesregierung könnte schon am Freitag oder am Montag stattfinden. (red, APA, 30.5.2019)

