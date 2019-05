Liveticker: Rapid vs. Sturm, Do., 17 Uhr

Rapid ist trotz Verpassen der Meistergruppe weiter im Rennen um einen Europacup-Startplatz. Die Hütteldorfer haben mit dem 2:0 gegen Mattersburg die erste Hürde im Play-off der Fußball-Bundesliga am Dienstag souverän genommen. Rund 44 Stunden nach dem Erfolg gegen den SVM geht es für die Hütteldorfer nun schon wieder zur Sache.

In Hin- und Rückspiel gegen den Meistergruppen-Fünften Sturm Graz wird der letzte EL-Vertreter Österreichs (Start in der 2. Quali-Runde) ermittelt. Teil eins des brisanten Duells steigt am Donnerstag (17 Uhr) im Wiener Allianz-Stadion, das Rückspiel geht am Sonntag (17 Uhr) in Graz über die Bühne.

