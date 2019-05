French Open: Thiem vs. Bublik, Do., 11 Uhr

Dominic Thiem eröffnet am Donnerstag in Paris den fünften Spieltag der mit 42,66 Mio. Euro dotierten French Open auf dem Centercourt. Im ersten Match um 11.00 Uhr trifft die Nummer 4 des Turniers in der zweiten Runde auf den Kasachen Alexander Bublik.

Der 21-jährige Kasache, der übrigens in diesem Jahr in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open dem Österreicher Jurij Rodionov unterlegen war, ist die zweite Hürde für Thiem. "Er serviert richtig gut, das macht ihn auch am unangenehmsten. Ich werde schauen, dass ich gut retourniere und so konzentriert wie möglich jeden Ballwechsel spiele", sagte Thiem über die Nummer 91 im ATP-Ranking.