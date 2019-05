Die Ergebnisse der ÖH-Wahl

Heute, Mittwoch, endet an den Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen die dreitägige Wahl zur Österreichischen Hochschülerschaft. Rund 338.000 Studierende waren aufgerufen, ihre Vertreter für die kommenden beiden Studienjahre zu wählen.

Zur Halbzeit der Wahl zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gibt es am Dienstag Nachmittag eine Wahlbeteiligung von rund 17 Prozent. Das erklärte der Vorsitzende der Wahlkommission, Bernhard Varga, auf Anfrage der APA. Insgesamt wurden bisher rund 57.200 Stimmen abgegeben. Das entspricht in etwa dem Wert von 2017.

Die Beteiligung bei ÖH-Wahlen ist traditionell gering. Zuletzt gaben nur 24,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.



Bundesweit kämpften neun Fraktionen um die 55 Mandate in der ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament. Die Wahlbeteiligung lag bei der letzten ÖH-Wahl 2017 bei knapp 25 Prozent. Die letzten Wahllokale schließen am späten Nachmittag, ein Endergebnis wird in der Nacht auf Donnerstag vorliegen. (APA, red, 29.5.2019)

