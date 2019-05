SPÖ und FPÖ stürzen Kurz: Fatale Allianz oder kluger Schachzug?

Der Tag der Entscheidung: SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt waren sich einig und sprachen der Regierung unter Kanzler Sebastian Kurz das Misstrauen aus.

Nach der vielleicht wichtigsten Parlamentsentscheidung in der jüngeren Geschichte des Landes wollen wir in einer neuen Ausgabe von DER STANDARD diskutiert die Konsequenzen der Entscheidung debattieren. Mit im Studio sind der ehemalige SPÖ-Geschäftsführer und PR-Profi Josef Kalina und die ÖVP-nahe Beraterin Heidi Glück. Kann die SPÖ von der Regierungskrise doch noch profitieren – hat sie die richtige Strategie gewählt, und worauf muss die FPÖ in den kommenden Tagen und Wochen achten. Darüber wollen wir live ab 18.50 Uhr diskutieren.

Stellen Sie Ihre Fragen an unsere Gäste

Wie immer gilt dabei: Reden Sie mit! Stellen Sie Ihre Fragen an die beiden PR-Profis, sagen Sie uns, wie Sie die aktuelle Lage einschätzen. Tun Sie das hier im Forum vor unserer Sendung oder während der Livedebatte. Wie gefällt Ihnen die Performance von ÖVP, FPÖ und SPÖ – was sagen Sie zu Sebastian Kurz als Krisenmanager und Pamela Rendi-Wagner als Oppositionschefin: Machen die beiden es richtig? Gerade in der SPÖ scheint ja der Unmut über die Performance der Parteichefin stündlich zu steigen. Diskutieren Sie mit! Moderation: András Szigetvari. (red, 26.5.2019)