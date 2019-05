DFB-Pokalfinale live: RB Leipzig vs. Bayern, 0:1

Das DFB-Pokalfinale birgt Brisanz. Meister Bayern München trifft am Samstag (20.00, Servus TV, ARD, Sky) in Berlin auf RB Leipzig. Zehn Jahre nach der Gründung winkt dem Club von Red-Bull-Mäzen Dietrich Mateschitz die erste Trophäe. Verhindern will das Niko Kovac. Im Vorjahr war er mit Frankfurt gegen Bayern erfolgreich, nun könnte Kovac mit dem Double seine Trainerposition in München festigen.

"Gerade gegen uns als Emporkömmling werden die Bayern versuchen, die Machtverhältnisse wiederherzustellen", sagte Rangnick. Im letzten Spiel als RB-Coach träumt er von der "Krönung" – für sich und den Verein, den er vor allem als Sportdirektor groß gemacht hat.