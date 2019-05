Bundesliga-Abstiegskampf live: Wacker - SVM 3:0, Hartberg - Admira 2:0

Am Samstag, kurz vor 19 Uhr, wird in Innsbruck gejubelt oder getrauert, selbiges passiert auch in Hartberg. Einer der beiden Aufsteiger hat dann die Zwölferliga schon wieder verlassen, der österreichische Fußball kann eben kurzweilig sein. Ausgangslage: Wacker Innsbruck hat zwei Zähler Rückstand, empfängt Mattersburg. Die Steirer werden von der Admira besucht.

Im Fall eines Hartberg-Siegs kann Wacker einpacken. Gewinnen die Tiroler und spielt Hartberg nur unentschieden, würde freilich am Tivoli getanzt werden. Hartbergs Trainer Markus Schopp sieht die Seinen psychologisch im Vorteil: "Wenn mir jemand vor Saisonbeginn gesagt hätte, dass wir in einem solchen Spiel die Trümpfe in unserer Hand haben, hätte ich das unterschrieben."