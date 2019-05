Leichtfried: "Kurz hat gezeigt, dass er nicht für Stabilität, sondern für Machterhalt steht"

Seit Publikwerden der Ibiza-Affäre kommt die Republik nicht zur Ruhe. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist die freiheitlichen Minister, allen voran Herbert Kickl, los. Doch nun steht für ihn selbst die Frage nach einer Abwahl im Raum. Sein bisheriger Koalitionspartner droht damit, einen Misstrauensantrag im Nationalrat gegen den Kanzler zu unterstützen.

Welche Strategie halten die beiden führenden Oppositionsparteien in Österreich, SPÖ und Neos, für richtig – wie weiter in Österreich: Kurz stürzen oder stützen? Darüber wollen wir im STANDARD-Studio diskutieren. Unsere prominenten Live-Gäste diesmal in einer Sondersendung anlässlich der aktuellen Ereignisse: der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried und der stellvertretende Klubchef der Neos, Nikolaus Scherak.

Gestalten Sie die Sendung



Wie immer, wenn beim STANDARD diskutiert wird, sind Ihre Fragen nicht nur erlaubt, sondern Basis für unsere Debatte. Gestalten Sie unsere Sendung von Anfang bis Ende! Posten Sie Ihre Fragen an die beiden führenden Oppositionspolitiker hier im Forum – schreiben Sie uns, wie Sie die Causa sehen. Vorab hier im Forum und live ab 17 Uhr. Die spannendsten Fragen und Einwürfe werden wir mit Leichtfried und Scherak diskutieren.

Die Neos haben sich schon festgelegt, sie wollen kommenden Montag gegen den Misstrauensantrag gegen Kurz stimmen. Die SPÖ ist noch zurückhaltend, aber die Parteilinie lautet: Die Übergangsregierung muss aus Experten bestehen, auch der Kanzler sollte also gehen.

Aber welche Überlegungen stehen bei beiden Parteien dahinter, was sind die Forderungen in Richtung ÖVP? Darüber wollen wir sprechen. Und: Welche politischen Schlüsse müssen für die österreichische Demokratie nach der Ibiza-Causa gezogen werden? Ist es nicht gerade jetzt Zeit für gemäßigte Parteien, eng zusammenzurücken? Auch darüber wollen wir reden. Posten Sie weitere Fragen und schalten Sie ein ab 17 Uhr. Moderation: András Szigetvari. (szi, 22.5.2019)