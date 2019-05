EU-Wahl live: Neues EU-Parlament wird im Schatten von Ibiza-Gate gewählt

Brüssel/Wien – Seit Donnerstag finden in der EU Europawahlen statt. Von 23. bis 26. Mai wird in den Mitgliedstaaten der Union bestimmt, welche 751 Abgeordneten in Zukunft im Europäischen Parlament sitzen sollen. Den Anfang machten am Donnerstag Großbritannien und die Niederlande, am Freitag war Irland an der Reihe, am Samstag Lettland, Malta und die Slowakei. In Tschechien wurde an zwei Tagen gewählt: Freitagnachmittag und Samstagfrüh.

In den übrigen EU-Staaten, auch in Österreich, geben die Wählerinnen und Wähler am Sonntag ihre Stimme ab. Offizielle Ergebnisse gibt es erst am Sonntag um 23 Uhr, wenn das letzte Wahllokal in Italien geschlossen hat. Aus vielen Staaten werden aber schon im Laufe des Nachmittags Prognosen erwartet.

Gegen 17 Uhr sollen auch aus Österreich erste Zahlen vorliegen: Dann gibt es eine Trendprognose, die auf der Befragung von 4.800 Wählerinnen und Wählern beruht. DER STANDARD wird Sie in diesem Liveticker durch den Wahltag begleiten.

Auswirkungen der Ibiza-Affäre

Spannend wird sein zu sehen, wie stark die rechten Parteien abschneiden werden. Deren erklärtes Ziel ist, die im Europaparlament derzeit auf drei Gruppen verteilten Rechtspopulisten und "Patrioten" in einer "Superfraktion" zu vereinigen. Angeführt wird die Allianz aus zwölf Parteien von Italiens Innenminister Matteo Salvini. Zuletzt hatte allerdings die Ibiza-Affäre rund um Heinz-Christian Strache für Unmut bei den europäischen Partnern der FPÖ gesorgt.

"Zunächst hat sich überhaupt nichts geändert", sagt Politologe Peter Filzmaier auf die Frage, welche Auswirkungen Ibiza-Gate auf die EU-Wahl haben wird. Denn "die Schlüsselfrage ist und bleibt die Mobilisierung und nicht das Thema 'Wie kann ich Wechselwählerinnen und Wechselwähler dazu bringen, bei uns das Kreuz zu machen'", sagt der Politologe im Gespräch mit dem STANDARD.

Mit Blick auf die drei größeren Parteien – ÖVP, SPÖ und FPÖ – lautet die Ausgangslage nämlich: Alle drei haben – theoretisch – eine "riesige Wählermenge, die die Partei schon mal gewählt hat und die man jetzt eben dazu bringen müsste, zur EU-Wahl zu gehen".

ÖVP hofft auf blaue Stimmen

Darüber hinaus gebe es in der Volkspartei sicher auch die Hoffnung auf blaue Wechselwähler, die in den Schoß des türkisen Regierungspartners überlaufen könnten: "Wenn jemand die FPÖ nicht mehr mag, aber rechts ist, wen soll er denn sonst noch wählen?", fragt Filzmaier.



Für die Ibiza-Party-verkaterte FPÖ "ist die Hauptfrage: Wirkt das demobilisierend auf die Wählerschaft, oder führt es zu einem 'Wir gegen alle'-Zusammenschluss, zumal die Freiheitlichen ja schon in Richtung Täter-Opfer-Umkehr gehen", sagt Filzmaier. Für sie lautet die wichtigste Frage: Ist das, was jetzt aus Ibiza gekommen ist, ein Grund, die FPÖ nicht mehr zu wählen – oder erst recht?

Etwas höhere Mobilisierungschance der SPÖ

Der SPÖ habe die Ibiza-Affäre der Blauen hingegen "den ersten Ansatzpunkt für Mobilisierung" geliefert: "Ihre Mobilisierungschance ist vermutlich etwas gestiegen", meint der Politikprofessor – entscheidend für das EU-Wahlergebnis wird allerdings sein, ob es den Sozialdemokraten gelingt, diejenigen, die sie schon bei der Nationalratswahl gewählt haben, auch zur Europawahl zu animieren.

Die Chancen von Neos und Grünen liegen, rein quantitativ betrachtet, nicht so sehr in der 2017er-Wählerschaft – die Grünen sind da ja aus dem Parlament geflogen. Ihr Objekt der Wahlkampfbegierde sind demnach vor allem wechselwillige Wählerinnen und Wähler und die Wahlmotive "Wir sind anders, wir sind glaubwürdig, wir stehen für eine andere Form der Politik". (Noura Maan, Lisa Nimmervoll, 26.5.2019)





Zum Thema