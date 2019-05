Tag fünf der Regierungskrise: FPÖ will Misstrauensvotum gegen Kurz zustimmen

Innenminister Herbert Kickl legte sich am Dienstagmorgen fest: Die FPÖ wird einem Misstrauensvotum gegen Kanzler Sebastian Kurz zustimmen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt Vertreter der Neos und der Liste Jetzt.

Eine Sonderpräsidiale tagt über den Termin für die Sondersitzung des Nationalrats.

Der designierte Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp lädt zum Pressegespräch

Wien – Nach dem Leak des Ibiza-Videos vergangenen Freitag, dem daraus resultierenden Rücktritt von Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef am Samstag, der Übereinkunft auf Neuwahlen im Herbst sowie der angekündigten Entlassung von Innenminister Herbert Kickl und dem folgenden Rücktritt der anderen FPÖ-Minister am Montag verspricht auch der Dienstag ein ereignisreicher Tag zu werden. In diesem Liveticker werden wir alles Berichtenswerte zusammenfassen.

Bis dahin lesen Sie gerne einige Hintergrundstücke, die wir für Sie verfasst haben:

(red, 21.5.2019)