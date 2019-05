Bundespräsident entlässt Kickl und alle anderen FPÖ-Minister – Nur Außenministerin Kneissl bleibt im Amt

Bundespräsident Van der Bellen entlässt alle FPÖ-Minister, nur Außenministerin Karin Kneissl bleibt.

Kanzler Kurz will noch bis zum Abend neue Ministernamen an den Bundespräsidenten übermitteln.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka kündigt eine Sondersitzung des Parlaments für Montag, 27. Mai, an.

Die FPÖ hat am Montag dementiert, dass in Sachen Misstrauensantrag gegen Kanzler Sebastian Kurz bereits eine Entscheidung gefallen ist. Zuvor sagte Innenminister Kickl in einem Interview: "Es wäre ja fast naiv, von Kurz anzunehmen, dass wir Freiheitlichen nach dem Misstrauen von Kurz gegen uns kein Misstrauen gegen ihn haben. Wann immer die Sondersitzung stattfindet: Wer Vertrauen gibt, erhält Vertrauen. Wer Misstrauen gibt, kriegt Misstrauen." Diese Aussage wurde laut FPÖ missinterpretiert.

Johann Gudenus befürchtet weiteres Videomaterial – und sieht sich als "willkommenes und willfähriges Opfer", das man "womöglich zusätzlich mit K.-o.-Tropfen oder ähnlichen Substanzen und Drogen" gefügig gemacht habe.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Vertreter der Neos und der Liste Jetzt empfangen.

Innenminister Herbert Kickl erließ vor seiner Entlassung die Verordnung, mit der der Stundenlohn für gemeinnützige Tätigkeiten von Asylwerbern auf 1,50 Euro gesenkt wird.



Nach dem Leak des Ibiza-Videos vergangenen Freitag, dem daraus resultierenden Rücktritt von Heinz-Christian Strache als Vizekanzler und FPÖ-Chef am Samstag, der Übereinkunft auf Neuwahlen im Herbst sowie der angekündigten Entlassung von Innenminister Herbert Kickl und dem folgenden Rücktritt der anderen FPÖ-Minister am Montag versprach auch der Dienstag, ein ereignisreicher Tag zu werden. Am frühen Nachmittag war Kanzler Sebastian Kurz zu Beratungen bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg. Danach war klar: Der Bundespräsident hat auf Wunsch von Kurz Innenminister Herbert Kickl entlassen. Die restliche FPÖ-Regierungsmannschaft folgte umgehend, nur Außenministerin Karin Kneissl bleibt im Amt. Übernehmen sollen nun Experten. Der Kanzler will noch bis zum Abend die Namen von geeigneten Personen an Van der Bellen übermitteln.



In diesem Liveticker werden wir alles Berichtenswerte zusammenfassen.

(red, 21.5.2019)