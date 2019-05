ÖH-Wahl: Die Spitzenkandidaten von AG und KSV-Lili im Chat

Neun Listen kämpfen bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) von 27. bis 29. Mai bundesweit um Stimmen. Das sind alle derzeit in der Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament, vertretenen Fraktionen.

DER STANDARD hat die Spitzenkandidaten der Listen zur Konfrontation mit der Community eingeladen. Für die Aktionsgemeinschaft (AG) diskutiert Spitzenkandidat Dominik Ramusch mit dem Kommunistischen Studierendenverband Linke Liste (KSV Lili) und Babsi Ordinaireteur.

Beide Fraktionen drücken die Oppositionsbank. Die AG fährt jedoch seit Jahren die meisten Stimmen und Prozent bei den Wahlen ein. Doch die linken Fraktionen VSStÖ, Gras und Flö wollen nicht mit der ÖVP-nahen Studierendenorganisation und bilden seit 2001 eine Koalition ohne ihnen. Heuer will Spitzenkandidat Dominik Ramusch ÖH-Vorsitzender werden und sich auf den Studierendenalltag fokussieren.

Die AG ist dafür in 15 Hochschulvertretungen quer durch Österreich vertreten. Sowohl Unis, FHs als auch PHs. Der KSV Lili muss sich mit weniger zufrieden geben: sie sind an der Uni Wien und an der PH Wien vertreten. Babsi Ordinaireteur kämpft als Spitze der Kommunistischen Liste für weitere Mandate in der Bundesvertretung und an den Hochschulen.

Ausgangslage

Bei der vergangenen Wahl 2017 erreichte die AG mit 26,4 Prozent 15 Mandate in der Bundesvertretung. Der KSV Lili schaffte mit 3,1 Prozent ein Mandat. (ook, 20.5.2019)





