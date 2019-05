ÖH-Wahl: Die Spitzenkandidaten von Gras und Junos im Chat

Neun Listen kämpfen bei den Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) von 27. bis 29. Mai bundesweit um Stimmen. Das sind alle derzeit in der Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament, vertretenen Fraktionen.

DER STANDARD hat die Spitzenkandidaten der Listen zur Konfrontation mit der Community eingeladen. Den Anfang machen die Jungen Liberalen Studierenden (Junos) und die Grünen und Alternativen Studierenden (Gras).

Während die Gras seit 2001 in der Exekutive der ÖH Bundesvertretung regiert, drücken die Junos seit ihrem Bestehen die Oppositionsbank. Letztere fordern daher einen "Neustart für eine moderne ÖH". Denn die ÖH agiere derzeit als "Fundamentalopposition zur Regierung, anstatt ihre Aufgabe als Interessensvertretung zu erfüllen", kritisierte Rohrmoser bei Bekanntgabe seiner Kandidatur. Die "Zwangsmitgliedschaft bei der ÖH" wollen die Junos schrittweise abschaffen.

Die Grünen und Alternativen Studierenden gehen mit Adrijana Novakovic und Dietlinde Oberklammer in die Wahl; aktuell sind beide sowohl in einer Uni- als auch in der ÖH-Bundesvertretung aktiv.

Ausgangslage

Bei der vergangenen Wahl 2017 erreichten die Junos mit 12,6 Prozent sieben Mandate in der Bundesvertretung. Die Gras schaffte mit 15,6 Prozent neun Mandate. (ook, 20.5.2019)





